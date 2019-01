Hospital Santa Isabel comemora número recorde de transplantes em 2018

Reconhecido nacionalmente pela excelência em transplantes, o Hospital Santa Isabel comemora a realização do maior número de procedimentos em 2018.

Ao todo, foram 333 cirurgias – 44 transplantes a mais que em 2017. O maior número foi o de transplantes de rins, com 166 procedimentos realizados.

Segundo as informações do Ambulatório de Transplantes do Hospital Santa Isabel, a média é de 30 órgãos transplantados por mês.

Os meses de maio e outubro de 2018 são destaques, com 42 e 35 transplantes realizados respectivamente. Em maio, foram 26 transplantes renais e, em julho, foram seis transplantes de córneas.

O Hospital Santa Isabel guarda os dados de transplantes desde 1980 e é possível ver a evolução do trabalho de captação e transplantes de órgãos na instituição. Com os dados de dezembro de 2018, o Hospital Santa Isabel ultrapassa a marca de três mil órgãos transplantados.

