Hospital blumenauense anuncia novos testes rápidos para o diagnóstico de doenças pulmonares

O Hospital Dia do Pulmão contará com novos testes para auxiliar no exame dos médicos e permitir tratamentos mais rápidos, seguros e eficazes.

Existem inúmeras doenças em que o diagnóstico precoce é capaz de mudar o prognóstico do paciente, evitando o agravamento do quadro clínico, tratando a enfermidade de forma mais eficaz e menos invasiva. Em Blumenau, já é possível realizar testes que auxiliam no exame médico, permitindo exames mais rápidos, seguros e eficazes. Os testes rápidos são uma ferramenta auxiliar para abordagem inicial de casos clínicos, possibilitando maior precisão e rapidez no diagnóstico de diversas doenças. Com a utilização dos testes, é possível diminuir uso de antibióticos e medicações tóxicas aos pacientes, minimizando efeitos adversos, diminuindo custos e melhorando a resolução dos casos. O Hospital Dia do Pulmão, já utiliza o método, oferecendo o teste rápido para a Influenza, registrado pela Anvisa – Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Os testes são realizados somente após a indicação médica. Devido a sua alta precisão e rapidez de diagnóstico, é possível obter o resultado em alguns minutos. Neste mês, a unidade apresentará a comunidade novos testes, são eles: BNP, faringite estreptocóccica, RSV e D-Dímero, contribuindo e facilitando no diagnóstico de alguns casos. O médico responsável pela implantação dos novos testes, o pneumologista Ricardo Albaneze, explica que os testes são práticos e de fácil execução. “O exame pode ser realizado com a coleta de sangue ou com o fluido oral do paciente”, comenta. O médico ainda comenta que, o teste de faringite estreptocóccica, RSV e da gripe possibilitam descobrir precocemente o agente causador das infecções, auxiliando os especialistas sobre o uso de antibióticos para o tratamento da doença. No caso do teste do BNP e D-dímero, é possível estabelecer a causa da falta de ar, avaliando a possibilidade da origem ser cardíaca ou por embolia pulmonar. Como são realizados os testes? O teste do BNP, é capaz de detectar substâncias que aumentam no sangue, quando o coração está trabalhando com dificuldade. Já D-dímero, detecta uma substância relacionada a coagulação do sangue, aumentando a sua concentração no sangue quando existe a formação de coágulos. “Ambos os testes são realizados a partir da coleta de uma pequena amostra de sangue”, observa. O teste da faringite estreptocócica e RSV são realizados por meio da coleta de secreção da garganta. “Estes testes permitem analisar a presença de bactérias ou vírus que são perigosos para o nosso organismo, causando doenças respiratórias graves. O teste possibilita detectar se é necessário o uso de antibióticos precocemente”, finaliza. Sobre o Hospital O Hospital Dia do Pulmão atua em Blumenau desde 1982, com prestação de serviços voltados ao diagnóstico e tratamento de doenças respiratórias. Destacam-se nesta trajetória pioneira, a introdução da fisioterapia respiratória e pneumologia pediátrica. Além de atendimento nas áreas de pneumologia, alergologia, otorrinolaringologia e cirurgia torácica, o Hospital do Pulmão conta com serviço de Pronto Atendimento, consultórios, exames e tratamentos. Outro diferencial é a sala de vacina, reconhecida e acreditada pela Sociedade Brasileira de Imunizações (SBIm), pela excelência dos profissionais, de suas instalações, de sua organização administrativa e funcional e obediência à legislação.



