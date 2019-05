Horário de vacinação nos ambulatórios de Blumenau é ampliado a partir desta semana

Foto: Secom PMB

Preocupada com a pouca adesão – até esta segunda-feira, menos de 50% do público alvo ainda não tinha se vacinado em Blumenau – , a Secretaria de Promoção da Saúde de Blumenau vai estender o horário de atendimento das salas de vacina dos sete ambulatórios gerais (AGs) a partir desta segunda-feira, dia 21, até o final da campanha, dia 31. Essas unidades irão funcionar das 8h até as 20h30. O horário normal de funcionamento é até as 18h.

A fim de disponibilizar horários alternativos para que a população-alvo da campanha busque a imunização, também será realizada a intensificação da vacinação no sábado, dia 25 de maio, com abertura de todos os ambulatórios das 8h às 16h. E no próximo sábado, dia 18, os AGS das regiões dos bairros Garcia e Velha estarão com as salas de vacina das 8h às 11h, para que usuários de qualquer região ou unidade de referência possam de vacinar. Blumenau tem em funcionamento 47 salas de vacina em AGs e ESFs, que também podem ser acessadas pela comunidade durante a semana.

Tem direito a vacina pelo SUS as gestantes, puérperas, crianças (maiores de seis meses e menores de 6 anos), idosos, professores, trabalhadores da saúde, a população privada de liberdade, os funcionários do sistema prisional, além de portadoras de doenças crônicas e outras comorbidades. Recentemente o Ministério da Saúde indicou a vacinação contra influenza para policiais civis, militares, bombeiros e membros ativos das Forças Armadas.

Fonte: da redação, com informações da Secom PMB

