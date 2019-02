Homem morre após carro entrar embaixo de caminhão na SC-135 no Oeste de SC

Motorista morreu no local após colisão na manhã deste sábado. Em Florianópolis, duas pessoas ficaram feridas após carro capotar.

Um homem morreu em um acidente na manhã deste sábado (28) na SC-135 em Videira, no Oeste catarinense. O carro que ele conduzia colidiu na traseira de um caminhão.

O acidente foi por volta de 9h30 no km 122,300. Segundo os bombeiros, o caminhão estava parado no acostamento da rodovia e o carro, um Strada, entrou embaixo do caminhão.

O motorista morreu no local. Segundo a Polícia Militar Rodoviária (PMRv), o homem tem 49 anos. Ele estava sozinho no veículo quando os socorristas chegaram.

Até as 11h20 os bombeiros e a PMRV estavam no local e não tinham mais detalhes sobre a ocorrência. O Instituto Geral de Perícias também estev no local.

Acidente em Florianópolis

Em Florianópolis, um acidente deixou duas pessoas feridas por volta das 6h30 deste sábado (28) após um carro capotar.

A condutora do veículo relatou aos bombeiros que colidiu em um poste de semáforo e capotou, na Avenida Rio Branco, no Centro da capital.

Ela sofreu escoriações. O homem que era passageiro sofreu fratura exposta e foi conduzido ao hospital.

Fonte: G1