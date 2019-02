Um homem de 34 anos andava pela rua Hélio Tomazelli, no bairro Itoupava Norte, quando foi abordado por dois assaltantes que exigiram dinheiro. Quando a vítima disse não ter qualquer quantia, um dos bandidos sacou uma faca e fez um corte no pescoço do pedestre. Depois da agressão, ambos fugiram.

O homem chamou os policiais militares por volta das 2h45 desta quarta-feira, 31, e foi socorrido pelo Samu, que o encaminhou ao Hospital Santo Antônio.

