Grupo Folclórico Alemão Eintracht se apresenta na Acevali e na Casa de Repouso Amor à Vida, em junho

Dança típica alemã e cidadania. No mês de junho, o Grupo Folclórico Alemão Eintracht (Eintrachtvolkstanzgruppe) faz apresentação de dança folclórica em duas instituições de Blumenau. No dia 6 de junho, das 9h30 às 10h30, na Associação dos Cegos do Vale do Itajaí – Acevali, com a ação “Folclore na Palma das Mãos”, interação do grupo com integrantes do espaço. E no dia 8 de junho, das 14h30 às 16h, na Casa de Repouso Amor à Vida, na “Tarde Cultural, com música e apresentação de dança folclórica”, além de entrega da coleta de alimentos não perecíveis, arrecadados pelo Grupo. O Eintrachtvolkstanzgruppe foi criado na cidade de Blumenau, em 3 de maio de 1987, por um grupo de jovens, membros da Igreja Luterana, e tem por objetivo mostrar à sociedade um pouco da cultura e das tradições alemãs. As ações fazem parte do projeto Dança…Vida, Amor e Interação!, que é patrocinado pelo Fundo Municipal de Apoio à Cultura de Blumenau, referente ao Edital n. 005/2017 do Prêmio Herbert Holetz. Acompanhe as novidades pelo www.facebook.com/eintrachtvolkstanz

SERVIÇO

Dia 6 de junho: das 9h30 às 10h30, apresentação do Folclore na Palma das Mãos, do Eintrachtvolkstanzgruppe, na Associação dos Cegos do Vale do Itajaí – Acevali (R. Londrina, 30, bairro Velha, Blumenau/SC). Evento gratuito.



Dia 8 de junho: das 14h30 às 16h, apresentação de “Tarde Cultural com música e apresentação de dança folclórica”, na Casa de Repouso Amor à Vida (R. Ricardo Paul, 277, bairro Escola Agrícola, Blumenau/SC). Evento gratuito.



