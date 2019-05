Governo do Estado lança boletim mensal com dados e análises exclusivas de indicadores econômicos de SC

Fotos: Gustavo Amorim / SDS



Os principais indicadores econômicos de Santa Catarina estarão disponíveis mensalmente para a sociedade de maneira clara e objetiva em um Boletim de Indicadores Econômico-Fiscais, lançado nesta terça-feira, 14, em Joinville. O lançamento foi na abertura da ExpoGestão, um ambiente de inovação e de troca de experiências entre líderes empresariais e gestores públicos.



O documento foi elaborado pela Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável (SDS). Ele reúne informações mais recentes estatísticas econômicas oficiais, abrangendo informações sobre balança comercial, produção agrícola, industrial, volume de vendas e receitas do comércio, número de empresas constituídas e baixadas em SC, consumo de energia elétrica. São dados que sempre estiveram de posse do Estado, mas que não eram disponibilizados à sociedade de forma simples.



>>> BOLETIM ESTÁ DISPONÍVEL NESTE LINK



A análise é feita pelo economista Paulo Zoldan. O material exclusivo dá segurança para a tomada de decisões, não só na administração pública mas, principalmente, no direcionamento de melhoria dos serviços prestados ao cidadão que empreende ou que quer empreender, gerando oportunidades e renda.



Economista Paulo Zoldan fala em lançamento na ExpoGestão



“A partir da entrega mensal deste documento de acesso público, ágil e transparente, oferecemos informações atualizadas sobre a projeção do PIB catarinense, geração de emprego, receita líquida do Estado, receita corrente, bem como dados de mercado. É uma excelente iniciativa para que a gente repasse também confiança, por meio destes dados, no Governo de Santa Catarina”, destacou o governador Carlos Moisés, durante o evento.



O secretário de Estado do Desenvolvimento Econômico, Lucas Esmeraldino, ressaltou o papel múltiplo da SDS e a sinergia com as demais secretarias de Governo. “O Boletim não só disponibiliza dados, como apresenta referências e conjunturas para subsidiar processos de decisão, gestão, avaliação de desempenho na execução de despesas, ações de acompanhamento de políticas públicas, balanços do Governo, previsões orçamentárias e receitas do Estado”, acrescentou.

Outros dados reunidos no Boletim são sobre vendas de óleo diesel, inflação e câmbio, expectativas de agentes econômicos, endividamento das famílias, receitas tributárias e outros dados fiscais do Governo. O monitoramento permanente da atividade econômica tem permitido também subsidiar ações de acompanhamento do desempenho das políticas públicas, como balanços do Governo e previsões orçamentárias e das receitas do Estado.

