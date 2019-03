Governo do Estado antecipa pagamento do 13º e do salário de dezembro

O governador Raimundo Colombo anunciou nesta quinta-feira, 7, que vai antecipar o pagamento do salário do mês de dezembro e a segunda parcela do 13º para todos os servidores estaduais ativos e inativos. Conforme os cálculos da Secretaria de Estado da Fazenda, com o pagamento do salário de novembro, feito no dia 30/11, mais a segunda parcela do 13º, que será no dia 15/12 e o salário de dezembro, em 22/12, o Governo do Estado vai injetar R$ 2,2 bilhões na economia catarinense em menos de um mês. Acompanharam o anúncio o secretário da Fazenda, Renato Lacerda, da Casa Civil, Nelson Serpa, da Administração, Milton Martini, e o procurador-geral do Estado, João dos Passos Martins Neto.

Curtir isso: Curtir Carregando...