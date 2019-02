Governador Raimundo Colombo apresenta melhora contínua

O governador Raimundo Colombo apresenta um quadro de melhora constante, de acordo com boletim médico liberado às 18h desta segunda-feira, 30, pelo cardiologista Felipe Simão e pela gastroenterologista Janaína Schiavon.

O governador está internado no Hospital Baía Sul desde a noite de sábado, 29, em razão de uma diverticulite. “Raimundo Colombo está evoluindo muito bem. Deve realizar novo exame de avaliação amanhã pela manhã e está mantida a previsão de alta nesta terça-feira”, destaca o boletim.

Ao chegar no hospital, Raimundo Colombo foi submetido a uma tomografia para verificar as causas da dor abdominal. Ele também fez exames de laboratórios para saber se houve comprometimento de algum outro órgão ou infecções, além de eletrocardiograma.

O diretor executivo do hospital, o cardiologista Sérgio Marcondes Brincas, explicou que diverticulite é um problema que se desenvolve ao longo da idade. Conforme ele, são bolsas que se formam ao redor do intestino e, por vezes, obstruem ou inflamam, podendo levar a uma perfuração. As recomendações a partir de agora, segundo os médicos, são hábitos saudáveis na alimentação, exercício físico e peso adequado.

Fonte: RÁDIO BELOS MONTES