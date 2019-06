Ginasta da AGIN representa Blumenau no carregamento da tocha na fase Leste Norte dos Joguinhos Abertos de SC

Na noite da última quinta-feira, dia 13, a ginasta Ana Carolina Sandrini Souza, da AGIN, participou do carregamento da tocha no cerimonial da fase Leste Norte dos Joguinhos Abertos de Santa Catarina. O evento ocorreu na Sociedade Desportiva Vasto Verde. No ano de 2019, Blumenau é a sede da competição classificatória.

Natural de Blumenau, Ana Carolina é a atual campeã individual dos Joguinhos Abertos de Santa Catarina. Em sua carreira carrega um vasto cartel de conquistas: campeã Sul-Americana, no Equador (2017); campeã por equipe na Gymnasíade, no Marrocos (2018); pentacampeã estadual (2014 a 2018) e campeã dos Jogos Escolares Brasileiro 15 a 17 (2018). Em sua história, a AGIN tem participação direta no crescimento do esporte blumenauense e se orgulha por todas as conquistas já obtidas.

