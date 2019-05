Ginasta blumenauense é convocada para treinamentos na Seleção Brasileira

Foto: Sidnei de Souza Batista

Na manhã desta segunda-feira, dia 13, a ginasta Maiara Candido, da AGIN, embarcou rumo a um período de avaliação na Seleção Brasileira de Ginástica Rítmica. A atleta foi convocada pela comissão técnica do Brasil, que avaliará a permanência da blumenauense na composição da equipe.

A Seleção Brasileira de Ginástica Rítmica concentra as suas atividades em Aracaju, no Sergipe. A convocação de Maiara Candido foi vista de maneira positiva por Priscila Hostin, técnica e gestora da AGIN, que observa o momento como o reconhecimento do trabalho desenvolvido pela equipe. “A Maiara tem muita qualidade e foi uma atleta formada dentro da AGIN. Temos muito orgulho e sabemos do potencial que ela tem. Vamos torcer bastante pelo seu sucesso”, afirmou Priscila.

Curtir isso: Curtir Carregando...