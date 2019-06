Gerência de Segurança Alimentar e Nutricional realiza palestra em Gaspar

A Gerência de Segurança Alimentar e Nutricional da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (Semudes) participou da VII Semana do Meio Ambiente do Instituto Federal de Santa Catarina (IFSC) em Gaspar. A coordenadora do setor, Marjore Katine Cardoso Babitonga, palestrou na quarta-feira, dia 5, sobre a Segurança Alimentar e Nutricional em Blumenau.

Na palestra, participaram alunos e profissionais do IFSC. O objetivo foi de apresentar como Blumenau atua em relação ao tema e quais os equipamentos e atividades da secretaria para promover a Segurança Alimentar e Nutricional. A VII Semana do Meio Ambiente do IFSC é um evento que traz diversas ações para os alunos do instituto com o tema “Meio Ambiente”. Além da Segurança Alimentar e Nutricional, outros temas abordados foram as plantas alimentícias não convencionais, alimentação saudável e sustentabilidade.

Curtir isso: Curtir Carregando...