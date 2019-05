FURB anuncia cancelamento do Festival de Teatro Universitário de Blumenau

Foto: Marco Vasquez / Divulgação do Espetáculo UZ

A Reitoria da Universidade Regional de Blumenau anunciou o cancelamento da 32ª Edição do Festival Internacional de Teatro Universitário de Blumenau, programado para o período de 04 a 11 de julho deste ano.

Segundo a nota oficial, “apesar de todos os esforços, ainda não foi possível receber os recursos/apoios que possibilitem a realização do FITUB dentro deste prazo.” Diz ainda que “nossa expectativa é de que, em breve, possamos alcançar os recursos que nos levem à realização do FITUB. Para tanto, informamos que estamos abertos a propostas de apoios e patrocínios para que, em parcerias com empresas e outras instituições, possamos realizar este evento que há mais de 30 anos possibilita o pensar do fazer teatral a partir do cenário estudantil, possibilitando a formação, a pesquisa e o fruir do teatro”.

É uma pena.

