Fundação Pró-Família abre calendário de matrículas para 2019

As atividades para os alunos da Fundação Pró-Família só iniciarão no dia 11 de fevereiro, mas o calendário de matrículas da instituição já foi aberto. Para os novos alunos que queiram entrar no Programa Adolescente Aprendiz, as matrículas iniciaram nesta segunda-feira, dia 21. Já para o Programa Pró-Idoso, as inscrições iniciarão na próxima segunda-feira, dia 28, e para o Programa Criança e Adolescente, as matrículas serão realizadas entre 6 e 8 de fevereiro.

As inscrições podem ser feitas na sede da Fundação Pró-Família, no prédio do Programa Criança e Adolescente e no do Pró-Idoso. Todos os interessados ou responsáveis, no caso dos menores de idade, devem estar munidos CPF, RG, comprovante de residência e uma foto 3×4. Crianças que não possuem RG ou CPF podem utilizar certidão de nascimento.

Atualmente a Fundação Pró-Família atende cerca de 14 mil alunos, que participam de diversas atividades na instituição localizada na Rua Itapiranga, nº 368, bairro Velha, e nos pólos espalhados pelos bairros de Blumenau. O atendimento é feito de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h30 às 17h30.

Assessor de Comunicação: Odair José da Silva

Curtir isso: Curtir Carregando...