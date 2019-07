Fora de casa, Blumenau Futsal goleia Jaraguá e pula para o quarto lugar no Estadual

Desfalcado de quatro atletas, mas com uma determinação de leão. É desta maneira que pode ser descrita a atuação do Blumenau Futsal na noite da última terça-feira, dia 9, em partida válida pelo Campeonato Catarinense da Divisão Especial. Fora de casa, a equipe blumenauense liderada pelo técnico Xande Melo saiu em desvantagem, mas de virada goleou o Jaraguá por 4 a 1, na Arena, em Jaraguá do Sul.

Os gols blumenauenses foram anotados por Simas e Márcio, duas vezes cada um. Para os donos da casa, o gol foi anotado por Costelinha. Com o resultado, o Blumenau Futsal soma 13 pontos no Estadual e assumiu a quarta posição. A diferença para o líder São Francisco é de apenas dois pontos. O próximo compromisso do Blumenau Futsal será válido pela Liga Nacional. No sábado, dia 13, o esquadrão alemão enfrenta o Atlântico, às 18h, no Clube Recreativo Atlântico, em Erechim (RS).

