Fora de casa, Blumenau Futsal fica no empate com Concórdia

Na noite desta segunda-feira, dia 27, o Blumenau Futsal entrou em quadra na disputa de mais um compromisso válido pelo Campeonato Catarinense da Divisão Especial. Fora de casa, a equipe blumenauense comandada pelo técnico Xande Melo ficou no empate com o Concórdia em 2 a 2, no Centro de Eventos, em Concórdia.

Os gols do Blumenau Futsal foram anotados pelo pivô Dé, duas vezes. Para os mandantes, as redes foram balançadas por Marquinhos e Mazetto. Com o resultado, a equipe blumenauense soma quatro pontos no Estadual e está na sexta colocação. O próximo adversário na Divisão Especial será o São Lourenço, dia 11 de junho, às 20h15, no Ginásio do Galegão, em Blumenau.

A torcida vai reencontrar o Blumenau Futsal na noite da próxima sexta-feira, dia 31, contra Tubarão, às 20h15, no Ginásio do Sesi, em Blumenau. A partida é válida pela Liga Nacional. No último compromisso em casa, o esquadrão blumenauense venceu São José por 3 a 1.

Curtir isso: Curtir Carregando...