Fisioterapeuta passa integrar comissão técnica da ABK

A Associação Blumenau de Karate/Ipiranga/Barão/Park Europeu/Promoshirt/Arawaza/FMD tem mais um novo membro da comissão técnica. É o fisioterapeuta e osteopata, Vinícius Fonseca Valero, da Clínica Líber. O profissional vai trabalhar visando qualificar, principalmente, os processos de reabilitação e prevenção de lesões dos atletas da equipe blumenauense.



Fisioterapeuta formado pela Universidade Paulista, São José do Rio Preto (SP) e Pós-graduado em fisioterapia de futebol pelo Colégio Brasileiro de Estudos Sistêmicos (CBES), de São Paulo, Vinícius possui uma vasta experiência no trabalho de recuperação de atletas de várias modalidades. “Sempre trabalhei em clínica em atendimento a atletas, seja de futebol, tênis, judô e squash”, detalha o fisioterapeuta, com formação em osteopatia, pelo CBES, de Curitiba.



Vinicius conta que o trabalho com os atletas da ABK veio por convite do técnico Vanderlei de Oliveira – após a realização do bem sucedido processo de recuperação da karateca Maike de Oliveira, ano passado, quando passou por um procedimento cirúrgico do joelho direito. Segundo ele, sua filosofia de trabalho será de buscar causas que possam levar possíveis lesões aos atletas da equipe. “Será um trabalho de prevenção de lesões”, explica o fisioterapeuta.



Vanderlei de Oliveira, treinador da ABK, diz que a parceria com o fisioterapeuta Vinícius, é pontual, em virtude da extensão programação de competições da equipe durante a temporada 2019. “Pela característica do esporte, o atleta de karate está sempre vulnerável a lesões. E ter um acompanhamento diário de um fisioterapeuta e fundamental para que todos possam manter uma boa regularidade e estejam bem fisicamente”, comenta o técnico.





