Fim de semana tem compra, venda e troca de discos de vinil no Neumarkt

A tradicional Feira de Vinil do Neumarkt Shopping está programada para este fim de semana, dias 16 e 17. O espaço para compra, venda e troca de LP’s nacionais e importados é organizado em parceria com a loja Tumba do Faraó Discos, de Florianópolis. Nesta edição estarão presentes 13 expositores de Santa Catarina e do Paraná, que irão trazer uma média de 6,5 mil títulos.

Na Feira estarão expostos discos novos e usados de gêneros como rock, pop, hard rock, heavy metal, blues, MPB, rock, hip hop, reggae, além de raridades e exemplares de época, novos ou lacrados. “Um dos diferenciais desta edição é que teremos o Sebo Móvel On The Road, de Curitiba, que funciona dentro de uma Kombi e roda por eventos, bazares, feiras e shows levando discos e quadrinhos”, comenta o organizador Felipe Keller.

O evento será realizado em um espaço montado na Praça Central e estará aberto à visitação no sábado, das 10h às 22h, e no domingo, das 14h às 20h. Nos dois dias de feira também haverá discotecagem de vinil com line up dos DJs Jaguarão, Tumba, Ricardinho Lima, Edgar Santos, Marcelo Porto e Israel Vaibration.

Serviço

O quê: Feira de Vinil – Compra, troca e venda de LP’s

Quando: Sábado, dia 16, das 10h às 22h; e domingo, dia 17, das 14h às 20h

Onde: Neumarkt Shopping, na Praça Central

Quanto: Evento gratuito

