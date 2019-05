Festival Brasileiro da Cerveja 2020 já começa a ser organizado

A próxima edição do Festival Brasileiro da Cerveja já começou a ser organizada. O maior evento cervejeiro da América Latina iniciou nesta segunda-feira, dia 13, a comercialização dos estandes para as cervejarias interessadas em participar da 12ª edição do Festival.

O layout dos espaços já está pronto e os mesmos foram divididos em três lotes. São 114 estandes à venda, comercializados em dois tamanhos diferentes: 12m² e 16m². O primeiro lote é reservado para expositores que participaram de pelo menos oito edições do Festival e ficará disponível para venda até as 23h59 do dia 24 de maio.

O segundo lote, reservado para as cervejarias que participaram de seis ou sete edições, iniciará suas vendas no dia 3 de junho, às 10h, e ficará disponível até o dia 14 de junho, às 23h59. Já o terceiro lote, destinado para as cervejarias que participaram de cinco ou menos edições, inicia a comercialização dos espaços no dia 24 de junho, às 10h, e encerra as vendas no dia 5 de julho, às 23h59.

Segundo o presidente da Associação Blumenauense de Turismo, Eventos e Cultura (Ablutec), Richard Steinhausen, haverá uma lista de espera para as cervejarias interessadas que não conseguiram efetuar a compra em um dos lotes. A lista de espera será aberta no dia 10 de julho através de um link para cadastro. “Estamos trabalhando para aumentar a cada ano a participação de representantes de todas as partes do Brasil. Todo ano temos grande procura para comercialização dos estandes do evento e, para 2020, não será diferente”, afirma o presidente.

Ainda conforme Richard, a planta do evento será a mesma que a edição de 2019. O tamanho dos estandes também será o mesmo e cada cervejaria poderá adquirir somente um espaço.

Promovido pela Secretaria Municipal de Turismo e Lazer (Sectur), pelo Parque Vila Germânica e pela Associação Blumenauense de Turismo, Eventos e Cultura (Ablutec), o Festival Brasileiro da Cerveja 2020 ocorrerá de 11 a 14 de março, nos setores 1 e 2 no Parque Vila Germânica.

