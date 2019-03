Festival Brasileiro da Cerveja – 10 Anos

O Festival Brasileiro da Cerveja, realizado anualmente em Blumenau – SC, cresce a cada ano e se consolida como o maior do ramo no país. É a reunião das principais cervejarias do país, dos melhores sabores, aromas e harmonizações. Cervejeiros, especialistas e consumidores degustam mais de 700 rótulos e aproveitam uma rica programação artística e cultural, palestras e ótima gastronomia.

Horários:

Quarta a sexta-feira das 19h à 1h.

Sábado das 15h à 1h.

Ingressos:

A definir.

A Feira:

A Feira Brasileira da Cerveja acontece paralelamente ao Festival e, já na sua primeira edição, foi um sucesso. Criado em 2016, o evento nasceu com o objetivo de otimizar o tempo e maturar os negócios entre indústrias e produtores. Em 2017 foi ampliado para 5.000 m2 para exposição de máquinas, equipamentos e insumos.

O Concurso:

Diversas marcas disputam o fino paladar do júri de especialistas renomados no Brasil e no mundo. O concurso é consagrado mundialmente.

Fonte: Turismo Blumenau

