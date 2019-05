Feirão do Imposto 2019 tem como tema “Menos é Mais”

Arte: divulgação

Com o tema “Menos é Mais”, o Feirão do Imposto 2019 quer conscientizar os brasileiros sobre a importância de uma reforma tributária no país. Para alcançar esse objetivo, serão realizadas, entre os dias 20 e 25 de maio, ações simultâneas em 18 estados em mais de 120 cidades, como séries de palestras em escolas, intervenções urbanas relacionadas ao tema, além da venda de produtos com o imposto subsidiado por empresários, a fim de demonstrar a elevada carga tributária incidente sobre eles.

Organizada pela Confederação Nacional dos Jovens Empresários (Conaje), a iniciativa tem como proposta debater a eficiência na gestão dos recursos públicos e informar à população sobre a alta carga tributária. No dia 25 de maio, ocorrerá o chamado dia ‘D’ do Feirão, em referência ao Dia da Liberdade de Imposto (DLI).

Como parte da programação do Feirão do Imposto 2019 a Acib Jovem vai promover uma palestra sobre “A carga tributária oculta”, na sexta-feira, dia 24, na “Atmosfera Business”, a semana de estudos do curso de Administração da Furb, que ocorre de 20 a 24 de maio.

Programação completa no link: http://bit.ly/2EflBQ3

Além disso, no sábado, dia 25, haverá distribuição de material no Shopping Park Europeu, a partir das 10h, com o objetivo de chamar a atenção da população para a alta carga tributária brasileira.

