FCBlu reforça apoio a projetos locais aprovados pela Lei Rouanet

Os projetos locais apoiados pela Lei Rouanet e aprovados para a captação de recursos podem ser conhecidos no site da Fundação Cultural de Blumenau (FCBlu), no link https://www.blumenau.sc.gov.br/governo/fundacao-cultural/pagina/apoie-projetos-lei-rouanet. No endereço eletrônico consta a relação de projetos que estão em fase de captação de recursos, ou seja, pessoas físicas e jurídicas podem contribuir para que os projetos culturais locais, apoiados por este mecanismo de incentivo, possam ser executados. A Diretoria de Cultura colocou à disposição o telefone 3381-6193 para orientar os interessados em colaborar financeiramente com os proponentes.

O objetivo da publicação no site da FCBlu é a divulgação dos projetos para conhecimento dos contribuintes interessados em apoiar as iniciativas. A lista não é fechada, sendo que os produtores culturais que tiverem projetos com situação de captação de recursos aprovados, e não estiverem na lista, podem entrar em contato com a Fundação Cultural e solicitar o acréscimo e, assim, divulgar suas propostas.

Projetos aprovados para captação de recursos

22º Festival Nacional de Teatro Para Crianças e Jovens de Blumenau (22º Fenatib)

Proponente: Instituto de Artes Integradas de Blumenau

Valor aprovado: R$ 580.236,40

12º Salão Elke Hering – Mostra Nacional Contemporânea de Artes Visuais

Proponente: Fundação Cultural de Blumenau

Valor aprovado: R$ 51.045,02

Arte nas Escolas 2017

Proponente: Julian Tainã Guimarães Vieira da Silva

Valor aprovado: R$ 314.550,00

Plano Anual de Manutenção 2018

Proponente: Teatro Carlos Gomes

Valor aprovado: R$ 466.099,87

Plano Anual de Atividades Museu Hering 2018

Proponente: Fundação Hermann Hering

Valor aprovado: R$ 496.660,33

Implantação do Espaço de Salvaguarda e Pesquisa do Museu Hering

Proponente: Fundação Hermann Hering

Valor aprovado: R$ 4.786.189,18

Restauro da Igreja Espírito Santo Paróquia Luterana Blumenau

Proponente: Comunidade Evangélica em Blumenau – Paróquia Centro

Valor aprovado: R$ 5.174.769,45

Oktoberfest Blumenau – Tradição e Cultura

Proponente: Felipe Adam

Valor aprovado: R$ 256.701,76

Concerto na Escola com a Banda Municipal de Blumenau

Proponente: Sociedade de Amigos da Banda Municipal de Blumenau

Valor aprovado: R$ 356.172,98

26ª Festitália

Proponente: Fred Duerk Wacholz

Valor aprovado: R$ 380.928,35

Restauração da Casa Haco de Blumenau

Proponente: Associação Recreativa, Desportiva e Cultural dos Empregados da Haco

Valor aprovado: R$ 1.733.761,89

32º Festival Internacional de Teatro Universitário de Blumenau (32º Fitub)

Proponente: João Natel Pollônio Machado

Valor aprovado: R$ 428.947,90

Curtir isso: Curtir Carregando...