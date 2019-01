Família de Blumenau faz vaquinha para a filha poder ter alta do hospital

Uma família blumenauense está em campanha para conseguir levar Isabella da Silva, de três anos, de volta para casa. Nesta quinta-feira, dia 10, ela completa nove meses na UTI do Hospital Santo Antônio. O dinheiro é necessário para construir e equipar o cômodo onde ela permanecerá.

A pequena foi internada em abril do ano passado, quando foi diagnosticada com meningoencefalite, uma inflamação do cérebro causada por infecção. A mãe dela, Rosemeri da Silva, conta que a filha, de uma hora para outra, não conseguia mais sustentar a cabeça. Isabella passou um mês em coma induzido para controlar as paradas respiratórias e convulsões que vieram com o desenvolvimento da doença.

Hoje, ela depende de aparelhos para respirar e faz fisioterapia para recuperar os movimentos. Entretanto, o desenvolvimento motor foi afetado, e a mobilidade foi comprometida. A doença de Isabella pode ser controlada, mas ela depende de um espaço adaptado para não prejudicar o tratamento.

Álbum de família

Rosemeri não pode mais trabalhar, pois precisa se dedicar totalmente à filha. É por esse motivo que resolveu criar uma vaquinha online. Com o dinheiro, pretende construir um novo lar para Isabella e comprar os equipamentos necessários.

“Nós fizemos um orçamento para reformar a casa em que já moramos, mas como ela é muito pequena sairia mais caro do que construir um quarto com cozinha e banheiro separados. Ela precisa de um local espaçoso e sem bactérias. Quase uma UTI em casa”, explica a mãe.

Além de doações em dinheiro, a família também aceita ajuda de empresas de materiais de construção ou de pedreiros.

Como ajudar Isabella

Vaquinha online: acesse o link clicando aqui.

Depósito Viacredi

Conta: 8312990

CPF: 066.358.829-09

Rosemeri da Silva

Depósito Caixa Econômica Federal

Agência: 1924

Conta: 45717-3

Op.: 013

CPF: 066.358.829-09

Rosemeri da Silva





Curtir isso: Curtir Carregando...