Faema lança calendário do Junho Verde

A proposta tem como objetivo divulgar as ações de conscientização ambiental.

Foto: Marcelo Martins

Com o objetivo de divulgar as ações de conscientização ambiental realizadas em toda a cidade durante o mês de junho, a Fundação Municipal do Meio Ambiente (Faema) lança o Calendário Junho Verde 2019. O Mês do Meio Ambiente contará com mais de 150 ações, sendo 20 abertas ao público. A programação inclui palestras, oficinas, trilhas guiadas, rodas de conversa, doação e plantio de mudas, entre outras.

A abertura oficial será na próxima quarta-feira, dia 5, às 8h, na Praça Victor Konder, no Centro. O evento, promovido em alusão ao Dia Mundial do Meio Ambiente, comemorado na mesma data, será realizado pela Faema e pelo Grupo de Trabalho de Educação Ambiental Local (GTEAL). Na ocasião, haverá doação de mudas de árvores nativas da Mata Atlântica e exposição de projetos e trabalhos de parceiros do GTEAL.

O Junho Verde foi instituído pela lei nº. 8.288, de 23 de maio de 2016. É coordenado pela Diretoria de Educação Ambiental da Faema com apoio do GTEAL. Por meio de ações realizadas por escolas, empresas, órgãos públicos e entidades sem fins lucrativos, a iniciativa busca conscientizar e sensibilizar as pessoas para as questões socioambientais e a necessidade da sustentabilidade. A programação completa está disponível neste link.

Assessor de Comunicação: Odair José da Silva

