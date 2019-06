Faema desenvolve Plano Municipal de Recuperação e Conservação da Mata Atlântica

Elaboração do documento teve início há um ano e consiste em um diagnóstico ambiental.

Foto: Marcelo Martins

A Fundação Municipal do Meio Ambiente (Faema) está desenvolvendo o Plano Municipal de Recuperação e Conservação da Mata Atlântica. A elaboração do documento, que está envolvendo todas as áreas da fundação blumenauense, iniciou há um ano e consiste em um diagnostico ambiental que todas as cidades de Santa Catarina devem fazer.

Uma das etapas de desenvolvimento do plano é a apresentação de um escopo do documento em oficina técnica. A ação ocorreu na última sexta-feira, dia 14, no Salão Nobre da Prefeitura de Blumenau. O evento contou com a participação de secretários e representantes de órgãos municipais e estaduais . A iniciativa busca o envolvimento dos órgãos públicos nas ações, projetos e parcerias de curto, médio e longo prazo propostos no plano. Com isso, a meta é criar uma intersetorialidade com outras áreas para a contribuição no cuidado com a preservação da Mata Atlântica.

