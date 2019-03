Exposição Comemora 32 Anos do 10º Batalhão de Polícia Militar

Para comemorar o aniversário de 32 anos, celebrado no dia 6 de março, o 10º Batalhão de Polícia Militar de Blumenau vai fazer uma exposição no Neumarkt shopping. Viaturas, fardas, armamentos e fotografias estão entre os materiais que ficarão expostos na Praça de Eventos do dia 8 a 10 de março. No local também haverá um espaço dedicado às crianças, com atrações como a Transitolândia.

No espaço, o público poderá conferir viaturas atuais e históricas, equipamentos, armamentos e uniformes utilizados pelos militares. Outra atividade programada é a demonstração do trabalho realizado com cães policiais, treinados para farejar drogas, armas e munições e também fazer patrulhamento, busca e captura. Já a história do 10º Batalhão será apresentada em uma exposição de fotografias de Giovanni Silva, fotógrafo que registra o dia a dia da PM.

A educação no trânsito para crianças também faz parte da exposição. Os pequenos poderão brincar na Transitolândia, um minicircuito com carrinhos elétricos caracterizados como viaturas da PM. Os pequenos poderão se divertir dirigindo os carrinhos e, ao mesmo tempo, aprender sobre as regras de trânsito. Haverá ainda o Espaço Kids/PROERD, com desenhos para colorir, caça-palavras, jogo dos 7 erros e paper toys.

Serviço

O quê: Exposição do aniversário de 32 anos do 10º Batalhão de PM

Quando: De 8 a 10 de março, das 10h às 22h

Onde: Neumarkt Shopping, na Praça de Eventos

Quanto: Evento gratuito

