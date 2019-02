‘Evito sair de casa desde que fui descoroada’, diz rainha da Oktoberfest que perdeu título

Para jovem, a suspensão do resultado foi a anulação de um sonho. Por enquanto, ela não decidiu o que fazer em relação ao concurso.

Menos de 30 minutos depois de comemorar o título de rainha da 35ª Oktoberfest de Blumenau na noite de domingo (22), Ana Paula Molverstet viveu o pesadelo de ter o resultado suspenso pela organização do evento. Nesta quarta-feira (25), triste com a notícia, ela afirmou que tem respondido muitos questionamentos sobre o concurso e, por isso, prefere se manter reservada.

“Evito sair de casa desde que fui descoroada, porque é natural que os que torceram por mim queiram saber como tudo ocorreu e como estou. Já dei muitas explicações, então, prefiro me reservar neste momento”, explicou.

Também perderam o título Amanda Castro, 1ª princesa, e Karoline Gerhke, 2ª princesa. O resultado foi suspenso e, na segunda-feira (23), uma nova realeza foi anunciada.

“Fui chamada ao palco de um pavilhão lotado, coroada rainha da segunda maior festa alemã da mundo, dei entrevistas e depois fui retirada às pressas porque houve um erro na fórmula do Excell que somou as notas. É extremamente humilhante”, declarou.

Ana Paula se preparou durante um ano para concorrer à realeza da Oktoberfest e, nesta quarta-feira (25), disse ainda estar digerindo os acontecimentos.

“Estou esfriando a cabeça, para não tomar nenhuma decisão com a cabeça quente. Pra mim, era um sonho muito grande ser a rainha do evento, tive um grande desgaste desde o início, com duas seletivas e depois a anulação do resultado”, declarou.

Natural de Blumenau, a jovem viu um sonho se realizar e depois se anular com a divulgação do resultado.

“O que ocorreu com a gente foi uma humilhação pública. A Oktoberfest não é só a festa mais importante da nossa cidade, é a maior festa alemã das Américas e a segunda maior do mundo”, lamentou Ana Paula.

Em casa, ela responde mensagens de carinho e apoio pelas redes sociais. “Não tenho como deixar de atender as pessoas. Dei o meu máximo, me preparando para este concurso há mais de um ano, vi um grande sonho se realizar e depois ser arrancado de mim. Isso não mexe só comigo, mas com minha família e meus amigos que estavam lá. Alguns parentes vieram de outras cidades para me acompanhar no concurso e acontece isso”, lamentou.

Nova realeza

No início da tarde de segunda-feira (23), a organização da Oktoberfest divulgou os nomes nas integrantes da nova realeza. Karoline Gerhke, de 21 anos, que era 2ª princesa pelo anúncio de domingo, ficou com o título de rainha. Daniele Kirsten foi escolhida 1ª princesa e Daniela Provesi, 2ª princesa.

Karoline contou à NSC TV que desde pequena queria ser da realeza da Oktoberfest e que só estava esperando completar 21 anos para poder se candidatar. Ela ficou ansiosa quando soube que o resultado tinha sido suspenso na noite domingo, após ser eleita segunda princesa.

“Dormi um pouco aflita, mas acordei tranquila, ‘vai ser o que tem que ser’. Fui promovida à rainha.”

Fonte: DIÁRIO CATARINENSE