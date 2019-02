Eventos em Blumenau estão com inscrições abertas para feirantes

O primeiro bimestre de 2019 começa com novidades. As feiras Soul Mulher – Encontro de Mulheres Ativas e Feira da Curt Hering, que vão ter a sua primeira edição em março, estão com inscrições abertas para feirantes. Os empreendimentos que se inscreverem, já estarão na lista para serem chamados para as próximas edições, aumentando as possibilidades de vendas e de aproximação com o público. Para participar, os interessados devem acessar as redes da Microponto Produções (Facebook e Instagram), ou http://bit.ly/inscricaosoulmulher e http://bit.ly/inscricaofeiradacurt2019 ler o regulamento e inscreverem-se até às 23h59 do dia 26 de fevereiro, terça-feira.



OS EVENTOS



Soul Mulher – Encontro de Mulheres Ativas



É um encontro de artistas e empreendedoras que, incansavelmente, se movimentam para ocupar espaços que necessitam da força feminina para se redescobrirem. É um espaço de fortalecimento do trabalho autoral, da economia criativa, da troca e compartilhamento de saberes e experiências, tendo as mulheres como eixo central dessa movimentação.

A primeira edição do SOUL MULHER acontece dias 8 e 9 de março, no segundo piso do Shopping Park Europeu, e vai contar com 30 expositoras em uma feira de produtos autorais, exposições de artes visuais, oficinas e show de stand-up comedy com a humorista Fernanda Martello.

Uma parceria entre Microponto Produções e Ric TV Record.



► PROGRAMAÇÃO CULTURAL ◄



► 08 DE MARÇO ◄

O DIA TODO

Esquina Literária

12h00 – Fabiano Marques

14h00 – Roda de poesia

19h00 – Mulheres empreendedoras num bate-papo sobre produção de cerveja

20h00 – Stand-up comedy com Fernanda Martello

21h00 – Clara Mendes

► 09 DE MARÇO ◄

O DIA TODO

Esquina Literária

11h00 – Suélen Mondini

14h00 – Roda de poesia

18h00 – Carla Silva

Feira da Curt Hering



As ruas Floriano Peixoto e Curt Hering entraram para a história levando arte, cultura e empreendedorismo para Blumenau. A vontade de dar vida para o centro e criar espaços de lazer, continua pulsando. Assim surge a Feira da Curt Hering.

Moda, artesanato, decoração e gastronomia vão ocupar as duas ruas, mensalmente, junto com uma programação musical para embalar o domingo.

Uma parceria entre Microponto Produções, Boteco Floriano, Mestre Cervejeiro, Batata e Sabor, Empório Splendore, Guacayaca e Orgânica.



▶ PROGRAMAÇÃO CULTURAL ◀



10h00 – Corvette 68

11h30 – Leo Maier

13h00 – Caiçarazz Trio

14h30 – Max Bularque



Para saber sobre a programação cultural dos eventos, é só acessar as redes da Microponto Produções (Facebook e Instagram) e acompanhar pelos eventos.



Serviço

O que: Inscrições abertas Soul Mulher – Encontro de Mulheres Ativas

Quando: 08 e 09 de março – 10h às 22h

Onde: Segundo piso – Shopping Park Europeu

Programação: Soul Mulher



Serviço

O que: Inscrições abertas Feira da Curt Hering

Quando: 17 de março – 09 às 16h

Onde: Ruas Curt Hering e Floriano Peixoto

Programação: Feira da Curt Hering



