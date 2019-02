Eventos e capacitações na Etsus reúnem 28,1 mil participantes em 2017

Em 2017, a Escola Técnica de Saúde (Etsus) Dr. Luiz Eduardo Caminha recebeu 28.124 participantes nos cursos, capacitações e eventos promovidos no local. Com 61 anos de história, a Etsus é referência para 53 municípios do Vale do Itajaí e integra uma rede institucional do Ministério da Saúde, composta por 42 unidades do país que atuam na formação, qualificação e requalificação de profissionais da saúde pública.

Ao longo do ano, o órgão realizou 199 capacitações para 5.586 participantes, todos servidores da Prefeitura de Blumenau com atuação ou que tenham interface com a área da saúde. Além disso, com recursos repassados pelo Ministério da Saúde, a Etsus promoveu cursos específicos também para funcionários municipais, entre os quais formação inicial para agentes comunitários de saúde, capacitação de Libras e capacitação em urgência e emergência para profissionais dos Ambulatórios Gerais.

No ano passado, houve ainda 672 reservas de espaços no local por órgãos públicos e entidades que auxiliam na gestão do município para a realização de reuniões. Esses encontros reuniram 22.129 participantes. Situada na Itoupava Norte, a sede da unidade conta com uma ampla estrutura com salas de aula, laboratórios, biblioteca e auditório.

“Os números demonstram o quanto a Etsus é importante para a qualificação dos nossos profissionais e, consequentemente, da saúde pública de Blumenau e região. Temos incentivado cada vez mais a educação permanente no SUS. Esse é o caminho para atingirmos a excelência no atendimento à comunidade”, destaca a secretária de Promoção da Saúde, Maria Regina Soar.

