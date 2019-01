Estudante da FURB é preso por porte ilegal de arma de fogo

A Polícia Militar foi acionada por volta das 09h30 para atender ocorrência de porte ilegal de arma de fogo por um aluno do curso de medicina, no interior do bloco J da FURB. Chegando ao local, o autor, de 32 anos, foi identificado no momento que manobrava seu veículo no estacionamento. No interior do porta luvas, foi localizada uma pistola calibre 380 inox com 15 munições. Ele alega que estaria andando armado por ter sofrido ameaças. Diante dos fatos e por não ter autorização para portar o referido armamento, foi dada a voz de prisão e conduzido à Central de Polícia para os procedimentos cabíveis.

Quando a polícia foi acionada, a informação que receberam era que ele estaria no interior da sala de aula, portando o armamento. Quando a guarnição lá chegou, ele já não se encontrava no local por ter saído instantes antes. As testemunhas então relataram aos policiais que o autor teria ido ao estacionamento, possivelmente quando percebeu a chegada da viatura. Quando os policiais chegaram no estacionamento, foi possível realizar a abordagem no momento em que o autor manobrava o veiculo, com o intuito de deixar o campus. Ele tem Boletim de Ocorrência como autor de posse de drogas e de difamação.

Nota Oficial da FURB

A Reitoria foi informada, hoje pela manhã, que um estudante do curso de Medicina da FURB, durante aula teórica, portava uma arma de fogo na cintura, fato notado pelos seus colegas e que gerou grande ansiedade por parte dos mesmos.

Prontamente, o Serviço de Segurança da FURB interveio, retirando o estudante da sala de aula, e posteriormente a Polícia Militar efetuou a prisão do mesmo por porte ilegal de arma de fogo.

Segundo o Regimento Geral da FURB, foi instaurado um Processo Disciplinar Discente para apurar os fatos e como medida preventiva, o estudante foi afastado de todas as atividades acadêmicas até a conclusão do processo disciplinar.

Curtir isso: Curtir Carregando...