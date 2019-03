Estrutura está preparada para receber o 7º Concurso Brasileiro de Cervejas

Foto: Daniel Zimmermann

O Eisenbahn Biergarten, espaço que vai receber o 7º Concurso Brasileiro de Cervejas, já está preparado para sediar este que é o terceiro maior concurso do mundo. Neste ano, serão avaliados 3.115 rótulos, um acréscimo de 9% em relação ao ano passado. Uma das novidades desta edição é o aumento do número de jurados, passando de 83 para 121. São 62 brasileiros, de 11 estados diferentes, e 59 estrangeiros vindos de 24 países. Todos foram convidados a participar devido ao reconhecimento de seu trabalho junto ao mercado cervejeiro. Alguns deles fazem parte da Brewers Association, associação americana com mais de 7 mil cervejeiros artesanais e empresas do ramo, uma das grandes fomentadoras do mercado cervejeiro nas Américas e no mundo.

O presidente do Parque Vila Germânica e secretário de Turismo e Lazer, Ricardo Stodieck, justifica esse aumento à credibilidade e qualidade do concurso. “O aumento do número de jurados e de rótulos inscritos no concurso comprova a consolidação do evento no cenário cervejeiro”, afirma. O número de cervejarias também aumentou significativamente em 2019. Serão 505, um crescimento de 6% se compararmos com a edição de 2018.

O Concurso Brasileiro de Cervejas é organizado pela Associação Blumenauense de Turismo, Eventos e Cultura (Ablutec), em parceria com a Prefeitura de Blumenau, por meio da Secretaria de Turismo e Lazer (Sectur) e do Parque Vila Germânica. A coordenação técnica do concurso é feita pelo Instituto Science of Beer, de Florianópolis. O evento ocorre entre os dias 9 e 11 de março, culminando com a premiação das vencedoras no dia 12.

Curtir isso: Curtir Carregando...