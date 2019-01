As ações fazem parte do projeto A Arte de Tecer, são gratuitas e abertas à comunidade

Atividade coletiva, manual e inspiradora. Estão abertas as inscrições para o curso de tecelagem manual com Terezinha Manczak, em Blumenau. As oficinas são gratuitas e abertas à comunidade e fazem parte do projeto A Arte de Tecer, patrocinado pelo Fundo Municipal de Apoio à Cultura de Blumenau, referente ao Edital n. 005/2017 do Prêmio Herbert Holetz. Serão três turmas: a primeira recebe o curso de 5 de março a 11 de abril, às terças e quintas, das 14 às 17h, no Espaço de atividades coletivas do Centro de Referência de Assistência Social – CRAS Região III, no bairro Fortaleza. Com 10 vagas, nessa primeira turma as inscrições obedecerão aos critérios de seleção da equipe do CRAS Região III. Já as aulas da segunda e da terceira turma serão na Associação de Moradores da Rua Francisco Vahldieck, no bairro Fortaleza. A segunda ocorre de 16 de abril a 25 de maio e a terceira e última turma de 28 de maio a 4 de julho, sempre às terças e quintas, das 14 às 17h. São 10 vagas para cada turma, com inscrições gratuitas e abertas à comunidade. Os interessados devem enviar nome completo e telefone para o e-mail terezinhamanczak@gmail.com até o dia 30 de março.

“Existe um número expressivo de pessoas que desejam se envolver em atividades manuais e coletivas, porém os espaços que proporcionam essas atividades são insuficientes para atender a demanda da comunidade. O projeto vem ao encontro dessa necessidade e quer proporcionar também a possibilidade de transformar uma atividade recreativa e temporária em um ofício. Além de promover o aprendizado compartilhado, a difusão da prática milenar da tecelagem e a preservação tradicional do tear na cidade de Blumenau, conhecida como berço têxtil do Vale do Itajaí”, explica a professora, artesã e responsável pelo projeto, Terezinha Manczak.

Segundo Terezinha, a ideia do projeto surgiu de um convite que recebeu do CRAS Região III do bairro Fortaleza em uma demonstração das técnicas da tecelagem manual para os usuários da instituição. “Dado o interesse dos alunos em ter um tear manual à disposição de cada um, por um período maior, para concluírem cada qual as suas peças, tivemos a ideia do projeto e fomos contemplados”, complementa.

O curso terá 36h de duração, para cada turma, e durante as aulas cada aluno será atendimento individualmente, de forma a se respeitar o ritmo próprio de cada um, o gosto pessoal e as aptidões particulares. Os fios para a produção das peças de amostra foram doados pela ministrante do curso, que também cedeu cinco dos teares de seu ateliê para serem usados durante as aulas. Outros cinco teares de 40cm foram adquiridos com recursos do Prêmio, para atender as demandas do projeto que prevê turmas de até dez aprendizes.

Todo o material produzido será apresentado, juntamente com aulas demonstrativas de tecelagem manual, em três edições da Feirinha da Servidão, que ocorre mensalmente nas ruas Curt Hering e Floriano Peixoto, em Blumenau.

TEREZINHA MANCZAK

Artesã e escritora. Nasceu em Santa Cecília, Santa Catarina, no dia 17 de dezembro de 1952. Terezinha ministrou oficinas e cursos de tecelagem na Fundação Cultural de Blumenau, usando o tear manual como instrumento de trabalho, durante dez anos. De 2001 a 2004, foi coordenadora do Projeto Arte Sem Barreiras, pela Prefeitura Municipal de Blumenau. Em 2005, foi Instrutora de Tecelagem do Projeto Arte nos Bairros, um programa de ensino criado para formar tecelões e multiplicadores. De 2006 a 2009, ministrou cursos de Tecelagem Manual no Casarão das Oficinas, em uma parceria com a Fundação Cultural de Blumenau, inclusive para acadêmicos do curso de Moda do município e região. No intuito de aprimorar a sua formação, fez os cursos de Tecelagem em Alto-Liço com a professora e artista Elke Hülse. Com o objetivo de criar uma cooperativa de tecelões profissionais, Terezinha levou consigo cerca de quarenta alunos de tecelagem a fazer o curso de Cooperativismo e Auto-Gestão, na Universidade Regional de Blumenau (FURB). Atualmente, a artista mantém o ateliê para atendimento ao público e desenvolvimento de projetos.

SERVIÇO

Curso de Tecelagem Manual, com Terezinha Manczak

Primeira turma

De 5 de março a 11 de abril, às terças e quintas, das 14 às 17h, no Espaço de atividades coletivas do Centro de Referência de Assistência Social- CRAS Região III (R. Alberto Felício Adriano, 150, bairro Fortaleza, Blumenau). 10 vagas e as inscrições obedecerão aos critérios de seleção da equipe do CRAS Região III.

Segunda turma

De 16 de abril a 25 de maio, às terças e quintas, das 14 às 17h, na Associação de Moradores da Rua Francisco Vahldieck (R. Soldado Mário Luiz Bertolini, 142, bairro Fortaleza, Blumenau). 10 vagas para cada turma, com inscrições abertas à comunidade.

Terceira turma

28 de maio a 4 de julho, às terças e quintas, das 14 às 17h, na Associação de Moradores da Rua Francisco Vahldieck (R. Soldado Mário Luiz Bertolini, 142, bairro Fortaleza, Blumenau). 10 vagas para cada turma, com inscrições abertas à comunidade.

Inscrições de 30 de janeiro a 30 de março, enviar nome completo e telefone para o e-mail terezinhamanczak@gmail.com

Curso gratuito

