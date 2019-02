Esporte na infância: conheça os benefícios da escolinha de futebol

Socialização, disciplina, saúde e diversão são alguns dos incentivos e ensinamentos da prática da atividade física.

De acordo com uma pesquisa feita pela Organização Mundial de Saúde – OMS, a obesidade é um dos principais problemas de saúde pública no mundo. Estima-se que até 2025, aproximadamente 2,3 bilhões de pessoas estejam com sobrepeso. No Brasil, a estimativa é de que 50% da população esteja acima do peso. Já a obesidade infantil no país atinge de 10% a 15% da população pediátrica.

Correr na rua, jogar bola e soltar pipa, são algumas brincadeiras que muitas crianças deixaram de fazer. Hoje, muitas delas optam por ver TV, jogar videogame, mexer no celular ou no tablet. Para diminuir esses hábitos, especialistas aconselham aos pais que, estimulem as crianças a praticar algum esporte. Além de se exercitarem, podem ter benefícios, como menor risco de sobrepeso, desenvolvimento da autoestima, disciplina e entre outros.

“O esporte exerce grande impacto na vida social e no bem-estar psicológico das crianças. O futebol, por exemplo, por ser considerado uma paixão do brasileiro, é um grande incentivo para estimular o interesse das crianças pelo esporte”, explica o técnico em futebol e professor responsável da escolinha de futebol do Bela Vista Country Club, Tadeu Barbosa. O treinador esclarece sobre a importância da prática de exercícios na infância, bem como, os benefícios e desenvolvimento das crianças ao jogar futebol.

“O futebol é uma excelente escolha de atividade física para as crianças. A prática auxilia na evolução física, coordenação motora, velocidade de reação, desenvolvimento psicológico, socialização, autoestima e autoconfiança dos pequenos. Vale ressaltar que além de fazer com que a criança se sinta aceita e pertencente a um grupo social, o esporte melhora as habilidades sociais”, explica Barbosa. O técnico lista alguns motivos para inserir as crianças em escolinhas de futebol desde a infância:

Disciplina: O futebol é um esporte que inclui muitas regras, com isso, a atividade contribui para que os pequenos absorvam que é necessário ter disciplina. No campo, por exemplo, a criança precisa respeitar o juiz e ter uma postura gentil, caso contrário, será expulso do jogo.

Espírito de equipe: O exercício pode ser considerado uma escola para vida, durante o jogo a criança percebe que é necessário a ajuda dos outros colegas para ganhar e, que nesse momento é preciso da equipe para todos conquistarem a vitória.

Desenvolvimento cognitivo: Praticar o futebol ajuda no desenvolvimento da coordenação motora da criança, proporciona uma boa visão periférica e aumenta a velocidade de raciocínio.

Aprender com as derrotas: Um ensinamento importante da escolinha de futebol é que as crianças aprendem que nem sempre se ganha e, que nem tudo acontece como o esperado. O espírito de que é necessário erguer a cabeça e seguir em frente também faz parte do mundo do futebol, e no fim das contas, sempre haverá um novo jogo e um novo desafio para enfrentar.

Saúde: O futebol também auxilia no aumento de massa muscular, principalmente dos membros inferiores, ajudando no desenvolvimento dos ossos. Melhorar a oxigenação do sangue, ajudar na formação do tecido muscular e fortalecer a função cardíaca, também são alguns dos benefícios da escolinha de futebol para crianças.

“A prática de um esporte desde a infância é de grande relevância, e acima de tudo, auxilia na luta contra as drogras, sedentarismo e sobrepeso. O futebol proporciona benefícios para a saúde dos pequenos e, ainda, cria momentos de muita alegria”, conclui o professor responsável pela escolinha de futebol do Bela Vista Country Club.



