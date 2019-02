Esperança contra o câncer de mama

Um tratamento em fase de testes para combater o câncer de mama em estágio inicial vai ser apresentado para médicos, em Miami nesta semana. O evento vai trazer informações sobre uma pesquisa clínica, que testará os efeitos da combinação de imunoterapia e quimioterapia, em mulheres do mundo com um tipo específico de câncer de mama: o ER + / HER2-. A imunoterapia é uma nova classe de medicamento que estimula o próprio corpo do paciente a destruir o câncer. O objetivo deste estudo é reduzir o câncer o câncer antes da cirurgia.

O médico oncologista de Itajaí, Giuliano S. Borges, é um dos participantes do encontro que vai reunir profissionais da América nesta terça e quarta-feira, 13 e 14 de fevereiro. O novo estudo clínico estará disponível em vários países do mundo e a cidade catarinense de Itajaí foi uma das selecionadas para oferecer o medicamento.

A medicação usada nesta pesquisa já apresentou avanços em tratamentos para câncer de pulmão e outros subtipos de mama. Agora, avança para outro grupo de pacientes. “ Quando se fala em câncer hoje, considera-se um conjunto de doenças. Existem mais de 200 tipos de câncer. Por isso, acompanhamos a evolução na ciência com o intuito de encontrarmos os tratamentos mais eficientes na luta contra os mais diferentes tumores”, pontuou Borges.

