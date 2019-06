Escolinha APEF recebe visita especial do craque blumenauense Evandro nesta terça-feira (18)

Na tarde desta terça-feira, dia 18, a Escolinha APEF vai receber mais uma visita especial, a partir das 14h30. Trata-se do craque blumenauense Evandro Goebel, que defendeu na última temporada as cores do Hull City, equipe que disputa a segunda divisão da Premier League, o Campeonato Inglês. O meia-atacante vai falar sobre a sua vitoriosa carreira, que conta com participação em competições como Taça Libertadores, Champions League, Europa League e Campeonato Brasileiro da Série A.

Evandro, inclusive, já vestiu as cores da Seleção Brasileira Sub-17 e 20 em competições mundiais. O meia atuou em clubes como Porto (Portugal), Estrela Vermelha (Sérvia), Vitória, Atlético Mineiro, Palmeiras, Goiás e Atlético Paranaense. A APEF agradece a presença de Evandro, que prontamente aceitou o convite de compartilhar a sua carreira vitoriosa com os jovens talentos da escolinha de futebol blumenauense.

