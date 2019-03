Escolas municipais de Blumenau têm projeto de alimentação saudável

Menos açúcar e gordura proporcionam uma dieta mais rica em nutrientes, fazendo o corpo ter energia para passar pelas atividades do dia a dia

As aulas estão começando e, com elas, os projetos de alimentação saudável da Risotolândia, empresa que fornece refeições para as escolas municipais de Blumenau. Sempre preocupadas em informar as crianças sobre a importância de ingerir menos alimentos processados e mais aqueles que são in natura, as nutricionistas da equipe iniciaram o ano letivo com o projeto “Alimentação e Desempenho Escolar, Trocas Saudáveis” para os estudantes dos anos iniciais.



Durante as palestras, que ocorrem com interação constante dos alunos, eles aprendem sobre a importância da alimentação e da hidratação saudáveis para o desenvolvimento do cérebro, o que influencia em todas as atividades realizadas durante a rotina dos estudantes. “Aquilo que ingerimos será o nosso combustível para o dia, por isso, é de extrema importância comer alimentos ricos em vitaminas, fibras, ferro e diversos outros nutrientes”, explica nutricionista da Risotolândia, Larissa Schlupp.



Ela lembra, no entanto, que isso nem sempre é o que acontece nas escolas. É comum crianças e adolescentes consumirem produtos industrializados no recreio, como biscoitos, chocolates e salgadinhos. Esses alimentos extremamente processados trazem zero ou praticamente nenhum nutriente ou energia para o corpo, tornando-o fraco e mais propenso à doenças como hipertensão, diabetes, obesidade, colesterol alto, entre outras.



Premiação como incentivo – Ao final desta grande aula sobre como alimentar-se de forma saudável, os estudantes levam para casa uma tarefa: produzir uma história em quadrinhos, para concorrer a um prêmio ao final do ano. Até novembro de 2019, os 12 jovens que tiverem trabalhos selecionados, ganharão uma bicicleta.



Para participar, basta pegar a ficha de inscrição com a nutricionista ao fim da atividade em cada escola e, junto com a professora, encaminhar para a comissão de avaliação da Risotolândia. “É bastante satisfatório perceber que mudamos a vida das pessoas com um passo simples, mudar os hábitos alimentares desde cedo”, conclui Larissa.

