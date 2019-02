Escolas bilíngues da rede municipal de ensino iniciam atividades em Blumenau

A partir desta quarta-feira, dia 6, as duas unidades escolares da rede municipal de ensino de Blumenau que ofertarão ensino bilíngue iniciam as suas atividades. A Escola Básica Municipal EBM Professor Fernando Ostermann, no bairro Boa Vista, e a Escola Municipal EM Erich Klabunde, localizada no Distrito da Vila Itoupava, em conjunto com a Secretaria de Educação (Semed), planejaram ações pedagógicas para a implantação gradativa do ensino fundamental nessas unidades escolares.

Foram realizadas diversas formações continuadas para os docentes, que contribuíram para a preparação destes profissionais dentro das perspectivas histórico cultural no ensino bilíngue. Além disso, foi feita a seleção de materiais pedagógicos para utilização em parceria com a Cambridge Assessment e Goethe Institut. Um curso para conhecimento do idioma com a Escola Técnica Cetelbras também foi oferecido para os funcionários. Outra iniciativa foi a organização de placas em línguas inglesa e alemã para identificação bilíngue dos diferentes espaços escolares.

As escolas começarão os trabalhos de forma gradativa, com o primeiro ano do ensino fundamental até atingir o 9º ano das unidades escolares. O objetivo do ensino bilíngue no município é disseminar o conhecimento e a cultura linguística. A escolha do alemão, no caso da EM Erich Klabunde, ocorreu pela história e pela colonização municipal, já do inglês na EBM Professor Fernando Ostermann, pelo reconhecimento como língua franca.

