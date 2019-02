Escola Pública de Trânsito retoma ações com a volta às aulas

Foto: Marcelo Martins

Com o retorno das aulas, o Seterb, por meio da Escola Pública de Trânsito (EPT), retomou suas atividades de conscientização nas redes de ensino. Durante toda esta semana, a equipe estará em escolas municipais para a realização de palestras educativas e entrega de materiais de orientação aos motoristas, ciclistas e pedestres, tendo o auxílio dos próprios alunos.

Nesta segunda-feira, dia 11, a EPT visitou a Escola Básica Municipal (EBM) Gustavo Richard, no bairro Fortaleza. Na terça-feira, dia 12, será a vez da EBM Henrique Alfarth, no bairro Progresso. Na quinta-feira, dia 13, a EPT estará na EBM Vidal Ramos, no Vorstadt. A EBM Professor Oscar Unbehaun, no bairro Água Verde, recebe a EPT na quinta-feira, dia 14. Por fim, na sexta-feira, dia 15, a EBM General Lúcio Esteves, no bairro Escola Agrícola, encerra a semana de atividades.

As palestras serão direcionadas aos cuidados das crianças durante a travessia na faixa de pedestres, ressaltando as condutas defensivas. Para os motoristas a abordagem estará focada no respeito à faixa de segurança e atenção ao pedestre, principalmente nas proximidades das escolas. “O intuito é lembrar a todos da importância do cumprimento às leis para um trânsito mais seguro e humanizado”, ressalta o presidente do Seterb, Marcelo Schrubbe.

As atividades em escolas de Blumenau pela EPT ocorrem durante todo o ano, não somente com palestras, mas também com ações lúdicas, como o Teatro de Fantoches, e a pista educativa. Na pista, as crianças percorrem de bicicleta o circuito composto com sinalização horizontal e vertical, como, por exemplo, semáforos, faixas indicativas e cones, imitando situações reais no trânsito. O objetivo é orientar os pequenos sobre as regras de trânsito buscando a prevenção de acidentes e, por conseqüência, incentivar o comportamento adequado.

Sobre a Escola Pública de Trânsito

A EPT promove ações voltadas para a educação dos blumenauenses no trânsito. Constantemente realiza cursos, palestras e também atividades direcionadas às crianças. Para agendar uma das atividades, interessados devem entrar em contato por meio do telefone 3381-7007 ou do e-mail ept@seterb.sc.gov.br.

