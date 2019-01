Escola Carona promove oficina gratuita de teatro contemporâneo

A Escola Carona de Teatro promove, de 31 de janeiro a 2 de fevereiro, a oficina de “Processos Criativos no Teatro Contemporâneo”, com o diretor artístico Max Reinert, da Cia Téspis, de Itajaí. As atividades estão previstas para os dias 31 e 1, das 17h às 21h, e dia 2 de fevereiro, das 14h às 18h. As aulas são gratuitas e abertas à classe teatral, atores, diretores, alunos de teatro e público universitário. As inscrições podem ser feitas pelo link https://goo.gl/9eXGqM.

A oficina faz parte do projeto Temporada Blumenauense de Teatro – Descentralização, Mediação e Formação, do artista Artur Mateus Gewehr, e é patrocinado pelo Fundo Municipal de Apoio à Cultura de Blumenau, referente ao Edital Número 005/2017 do Prêmio Herbert Holetz.

A Téspis Cia. de Teatro foi fundada em dezembro de 1993, em Itajaí, com o objetivo de estudar o fazer teatral e aplicar estes estudos na montagem de espetáculos. Acompanhe as notícias e novidades da Cia. pelo site.

Serviço

Oficina de Processos Criativos no Teatro Contemporâneo

Quando: dias 31 de janeiro e 1º de fevereiro, das 17h às 21h, e no dia 2 de fevereiro, das 14h às 18h

Local: Escola Carona de Teatro (Rua XV de Novembro, 1.181, Centro)

Carga horária: 12 horas

Vagas: 15

Inscrições gratuitas pelo link https://goo.gl/9eXGqM



Assessor de Comunicação: Sérgio Antonello

