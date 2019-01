Escleroterapia: método minimamente invasivo para combater varizes

As varizes acometem uma considerável parte da população, sendo identificadas em ao menos uma a cada cinco mulheres. Nos homens o quadro possui incidência um pouco inferior, mas ainda considerável, sendo um a cada quinze. A angiologia em constante atualização busca aprimorar suas técnicas para minimizar esse problema, aliando o conforto do paciente com um menor tempo de recuperação. E dentro desse contexto, a escleroterapia se torna uma excelente opção no combate às varizes.

Popularmente conhecido como “secagem de vasinhos”, o tratamento das telangiectasias ou “microvarizes” pode ser realizado de diversas formas. De acordo com a médica angiologista e cooperada da Unimed Chapecó, Dra. Marina Elizia Marcon, a escleroterapia química ou “convencional” é a mais amplamente difundida. “Nesse procedimento injetamos substâncias esclerosantes no interior das veias, que provocam uma reação inflamatória. Isso causa lesão da camada mais interna do vasinho, iniciando o processo de fibrose oclusiva do mesmo, ou seja, o vasinho seca”, explica Dra. Marina.

Já na crioescleroterapia, uma outra modalidade de escleroterapia química, o procedimento realizado é semelhante ao da convencional, porém a substância injetada é resfriada, visando provocar um resultado mais rápido, com menos possibilidade de ocorrência de hematomas e com menos dor. Ainda dentro da escleroterapia química, dispomos do método da espuma, que pode ser usada tanto no tratamento dos vasinhos mais superficiais e microvarizes, como no tratamento de varizes mais calibrosas, como as safenas, na escleroterapia com espuma guiada por ultrassom.

A utilização do laser no combate às varizes também tem se consolidado, e ocorre por meio da emissão de ondas de luz que promovem o aumento da temperatura no interior do vaso, causando lesão térmica na parede, fibrose e oclusão do mesmo. Destaca-se, entretanto, a importância desses processos serem conduzidos por um profissional competente. Apesar de à primeira vista parecer um procedimento meramente estético, os vasinhos mais superficiais já fazem parte do espectro da doença venosa crônica, e precisam ser avaliados pelo especialista para definir qual a melhor estratégia, método ou associação de métodos que será indicado para cada caso.

Abaixo, algumas das dúvidas mais frequentes no consultório da angiologista sobre a escleroterapia. Confira:

Dúvidas frequentes:

1 – A escleroterapia é um tratamento que causa dor?

R: Essa questão é relativa, varia de acordo com cada paciente e do método utilizado no tratamento. Ela pode apresentar dor de fraca intensidade, semelhante a uma ardência. Entretanto, há inúmeras técnicas para amenizar a dor, e o procedimento é muito bem tolerado pela grande maioria dos pacientes.

2 – É necessário repouso após o procedimento?

R: Não. Após a aplicação não se recomendam atividades intensas, no entanto é possível retornar às atividades habituais, inclusive trabalhar. A exposição solar deve ser evitada nos primeiros dias, e o uso de cremes heparinóides com efeito anti-inflamatório são indicados para minimizar os hematomas.

3 – Quantas sessões são necessárias para que os “vasinhos” desapareçam?

R: Não é possível precisar o número de sessões necessárias, uma vez que isto depende de características de cada indivíduo, como quantidade, tamanho e coloração dos vasos, e de que maneira eles vão reagir à escleroterapia. Geralmente é possível prever isso na avaliação inicial, que pode ser ajustada a cada aplicação.

