Equipe de robótica do Espaço de Educação Maker de Blumenau é selecionada para etapa nacional do Torneio de Robótica FIRST® LEGO® League

A segunda etapa do Torneio de Robótica FIRST® LEGO® League iniciou em agosto do ano passado, com o tema Into Orbit. Nesta temporada as equipes terão que identificar um problema físico ou social que os seres humanos enfrentam em viagens de exploração espacial de longa duração dentro do nosso sistema solar e propor uma solução. Os resultados serão apresentados nos dias 15 e 16 de março no Píer de Mauá, no Rio de Janeiro.

A cidade de Blumenau será representada pelo time TechMaker, formado por alunos do Espaço de Educação Maker do SESI. A equipe em outras competições sempre vem alcançando resultados significativos, devido à sua performance de alto desempenho. Nas últimas duas edições do torneio, obteve a premiação de primeiro lugar em Estratégia e Inovação e em julho do ano passado conquistou o primeiro lugar no Desafio de Robótica, na Olimpíada do Conhecimento.

Torneio de Robótica FIRST® LEGO® League

O Torneio de Robótica FIRST® LEGO® League é um programa internacional de exploração científica, projetado para fazer com que crianças e jovens de 9 a 16 anos se entusiasmem com ciência e tecnologia e adquiram habilidades valiosas de trabalho e de vida.

Criado em 1998 pela FIRST® em parceria com o Grupo LEGO, o torneio propõe que estudantes sejam apresentados ao mundo da ciência e da tecnologia de forma divertida, por meio da construção e programação de robôs feitos inteiramente com peças da tecnologia LEGO® Mindstorm®.

A competição de robótica pode ser usada no ambiente escolar, mas não é projetada exclusivamente para esse propósito. Reunidos em times de dois a dez integrantes*, que podem estar associados a uma escola, um clube, uma organização ou simplesmente ser formado por um grupo de amigos, desde que liderados por dois técnicos adultos, os jovens usam a imaginação e a criatividade para investigar problemas e buscar soluções inovadoras que contribuam para um mundo melhor.

O Torneio de Robótica FIRST® LEGO® League tem uma temática anual que é baseada em um assunto científico do cotidiano. Os participantes identificam problemas e propõem soluções a curto prazo, bem como constroem e programam robôs autônomos baseados na tecnologia LEGO® Mindstorm, para cumprir uma série de missões relacionadas ao tema. As equipes celebram a descoberta o trabalho em grupo, guiadas pelos valores da competição.



