Entrega da reforma da Praça Bertha Blumenau está prevista para março

O prefeito Napoleão Bernardes, acompanhado pelo presidente da Fundação Cultural de Blumenau (FCBlu), Rodrigo Ramos, vistoriou nesta quarta-feira, dia 24, as obras de revitalização da Praça Bertha Blumenau, localizada em frente ao Mausoléu Dr. Blumenau, no Centro. Na ocasião, o prefeito também participou de um encontro com os colaboradores da FCBlu.

Iniciada em 12 de dezembro de 2017, a reforma contempla uma área de 355,8 m², que receberá rampa de acesso, piso tátil, bancos e lixeiras. O espaço também vai ganhar nova iluminação e moderna calçada ligando a Rua 15 de Novembro ao Cemitério dos Gatos, no Horto Edith Gaertner.

O investimento no projeto de revitalização do local, elaborado pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano (Sedur), está estimado em R$ 70.383,45, com recursos do Conselho Municipal de Planejamento Urbano (Coplan). A previsão é que as obras sejam entregues em março.

Cemitério dos Gatos

Em março, também está prevista a entrega das obras de arte que seguem em fase de produção pelo Grupo Barbotina, iniciativa contemplada com recursos do Fundo Municipal de Apoio à Cultura (FMAC). São oito gatos estilizados lembrando os que estão sepultados no cemitério do Horto Botânico, cujos túmulos vão receber as fotos dos animais de estimação criados por Edith Gaertner. Os registros foram feitos pela própria dona dos gatos.

Curtir isso: Curtir Carregando...