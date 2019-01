Entradas começam a ser vendidas para jogo da Apan/FMD pela Superliga B

Foto: Michele Lamin

Em busca de sua segunda vitória na Superliga B, a divisão de acesso do voleibol masculino brasileiro, a Apan/FMD iniciou a comercialização dos ingressos para a partida contra a equipe do JF Vôlei (MG), que ocorre neste sábado, dia 2 de fevereiro, a partir das 20h, no Ginásio Galegão. Assim como na rodada de estreia, quando os blumenauenses derrotaram os paulistas do São José por 3 sets a 0, a expectativa é de um bom público.

As entradas antecipadas custam R$ 10 e podem ser adquiridas até o meio-dia de sábado em quatro pontos na cidade de Blumenau, e outros dois em Gaspar. Após esse horário, as vendas serão realizadas somente no Galegão. Desta vez, as meia-entradas para estudantes, professores e idosos estarão disponíveis apenas na bilheteria do ginásio, no dia do jogo. Quem se deslocar de carro para assistir ao confronto, poderá utilizar um estacionamento atrás do Galegão, com preço de R$ 10.

A Superliga B reúne outros sete times. Na fase classificatória, que ocorre até 9 de março, as equipes jogam entre si em turno único. Todas as participantes passam para as quartas de final, com os confrontos sendo definidos por meio de cruzamento olímpico (1° x 8°, 2° x 7°, 3° x 6° e 4° x 5°) e realizados no sistema de playoff melhor de três jogos. Os dois primeiros colocados garantem o acesso à elite do voleibol brasileiro na temporada 2019/2020.

Locais com venda antecipada de entradas

Em Blumenau

– OBS Bar (Rua Antônio da Veiga, 171 – Victor Konder)

– Paquetá Esportes (Shopping Neumarkt)

– Açaíts do Centro (Rua 7 de Setembro, 1.315 – Centro)

– Açaíts do bairro Victor Konder (Rua São Paulo, defronte ao Senai)

Em Gaspar

– Açaíts do bairro Figueira (Rua Anfilóquio Nunes Pires, 231 – Figueira)

– Açaíts do Centro (Rua Augusto Beduschi, 127 – Centro)

Valor do ingresso: R$ 10

Até meio-dia de sábado, dia 2 (depois disso, apenas nas bilheterias do Ginásio Galegão, quando também haverá a venda de meia-entradas)

