Entra 21-Blusoft 2019 Vem Com Novidades

Todas as turmas terão aulas intensivas gratuitas de inglês ou alemão

O programa Entra21-Blusoft de 2019 já está com inscrições abertas.

Serão selecionados 340 jovens para receber cursos gratuitos avançados de desenvolvimento de sistemas, com posterior encaminhamento às empresas para contratação.

As inscrições se encerram no dia 10 de março.

Todas as turmas terão 80 horas de treinamento de idioma inglês ou alemão.

Isso equivale a um curso extensivo de um ano.

Serão 340 alunos em 15 turmas, com 1.200 horas de treinamento.

Também será implementado um treinamento de educação financeira, com noções de contabilidade e finanças a ser ministrado por consultores profissionais em oito horas-aula.

As aulas de empreendedorismo e inovação continuam nesta edição, também com oito horas-aula, bem como as de desenvolvimento humano, com 28 horas-aula, preparando o aluno para o ingresso nas empresas.

O evento Empreendedorismo, Inovação e Tecnologia, que foi lançado experimentalmente com muito sucesso no ano passado, será incorporado definitivamente ao programa e deve acontecer no meio do ano.

O evento terá a participação de dezenas de palestrantes de diversas especialidades, bem como profissionais das empresas âncoras do programa.

O programa se encerra nos primeiros dias de outubro, com o evento Mostra de Talentos, onde os jovens exibem em dois dias de uma grande feira os seus trabalhos de conclusão de curso e sua desenvoltura profissional, através de mais de 60 apresentações.

Os seguintes cursos serão oferecidos:

Java, C#.Net, PHP e Delphi, todos com 480 horas-aula

Ainda são oferecidas especializações nas áreas de Suporte, Windows Server, Desenvolvimento de Mídias Digitais e Artes Gráficas e Produção Audiovisual.

Duas turmas terão a oportunidade de fazer cursos oficiais Microsoft.

O período de duração é de até seis meses.

O treinamento é totalmente gratuito e os participantes também recebem o material didático e o auxílio transporte.

O programa é desenvolvido pelo Blusoft e financiado pela Prefeitura de Blumenau, Governo de Estado e empresas da região do Vale do Itajaí.

Para participar, é necessário ter entre 16 e 29 anos de idade e morar em Blumenau ou nas cidades vizinhas. Além disso, é necessário já ter concluído ou estar cursando o ensino médio. 350 jovens devem ser selecionados.

A inscrição deve ser feita através do site do Blusoft – www.blusoft.org.br.

Dúvidas podem ser esclarecidas pelo telefone (47 )3323-3598, ou pelo e-mail entra21@blusoft.com.br.

