Empresa de TI é a única Blumenauense no ranking nacional das 30 mais amadas pelos colaboradores

A Trezo Partner Magento, especializada em tecnologia e-commerce, é a única empresa genuinamente blumenauense a estar no ranking nacional das 30 “Empresas Mais Amadas” pelos colaboradores, na categoria pequenas e médias empresas. O resultado foi divulgado pela Love Mondays, que está na quarta edição. Este é o segundo ano consecutivo que a Trezo está na seleção, desta vez aparecendo em 27º lugar.

A lista foi feita de acordo com milhares de opiniões declaradas por profissionais de mais de 170 mil empresas de todo o país ao longo de 2018, considerando as duas categorias (grandes e pequenas e médias empresas). A posição no ranking é determinada pela nota da satisfação geral dos colaboradores, que fazem avaliações de forma espontânea e anônima.

O certificado “As Mais Amadas” foi entregue em São Paulo aos representantes das empresas selecionadas, em uma cerimônia organizada pela Love Mondays. O sócio e fundador da Trezo, Armando Leite Júnior, e a responsável pelo Desenvolvimento Humano e Organizacional (DHO) da Trezo, Grazieli Loffi Breyer, participaram do evento.

Para Armando, o prêmio é de toda a equipe da Trezo Partner Magento, formada por 40 funcionários. “Nós buscamos a cada dia oferecer o melhor suporte possível aos nossos colaboradores com o objetivo de que eles trabalhem felizes. Acreditamos que isso reflete diretamente na produtividade e, claro, na certificação recebida. Essa é uma conquista de todo o time”, afirma.

Ambiente de trabalho

Na Trezo os colaboradores têm à disposição uma série de benefícios, dos mais conhecidos aos mais inusitados. Os principais são: espaço para café, que é livre, com lanches, inclusive frutas; almoço na empresa; área de descompressão com puffs, biblioteca e televisão; curso de inglês in company subsidiado e a companhia das cachorras Kiara Antônia e Frida Mara.

Além disso, a Trezo custeia cursos e eventos pertinentes à função exercida; oferece vale-alimentação e plano de saúde. E para as meninas há manicure. O ambiente é jovem e descontraído e os colaboradores podem se vestir como se sentirem confortáveis, sem a necessidade de seguir um padrão de roupa.

De acordo com Grazieli, do DHO, o resultado desses benefícios aliado ao bom ambiente de trabalho é muito positivo. “Os colaboradores trabalham aqui por que gostam e se sentem bem. Eles percebem que nosso propósito de proporcionar experiências fantásticas para pessoas e negócios é real e está presente em todas as nossas ações. Isso não tem preço, é valor!”, afirma.

Trezo Partner Magento

Fundada em 2009 com foco total em tecnologia e-commerce, a Trezo Partner Magento conta hoje com mais de 200 clientes/projetos em sua base. Especializada em desenvolver e prestar suporte a lojas virtuais utilizando a plataforma Magento, tem entre os principais clientes a Grendene, HB, Marabraz, Evoke, Melissa, Rider, Ipanema, Óculos Shop, Pichau Informática, Muller Eletrodomésticos e Decanter.

Devido ao crescimento elevado nos últimos anos, a Trezo está constantemente contratando profissionais para se juntar ao time. Para verificar as vagas disponíveis e encaminhar o currículo, os interessados podem acessar o site da empresa.



Curtir isso: Curtir Carregando...