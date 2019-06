Emissão de documentos passará a ser agendada na Praça do Cidadão

Medida foi adotada em função do aumento da demanda.

Foto: Marcelo Martins

A partir desta segunda-feira, dia 3, os cidadãos que precisam emitir documento de identidade (RG) e Carteira de Trabalho deverão agendar o atendimento junto à Praça do Cidadão do Norte Shopping. A solicitação pode ser feita pelo e-mail agendamentopracanorte@blumenau.sc.gov.br, pelo telefone 3057-2078 ou pessoalmente.

A medida foi adotada em função do aumento na demanda. “Acreditamos que o agendamento prévio agilizará o atendimento e diminuirá o tempo de espera da população, evitando filas”, explica o diretor de Serviços de Atendimento ao Público, Roberto Tribess. Desde o ano passado, a Praça Norte realiza a expedição de ambos os documentos, registrando mensalmente 290 emissões.

Para solicitar a emissão do RG, é necessário apresentar certidão de nascimento ou casamento, comprovante de residência, CPF e duas fotos recentes (tamanho 3×4). A emissão da primeira via é gratuita. Para a segunda via, é cobrada uma taxa de R$37,51. Após o atendimento, o documento estará disponível para retirada em até 30 dias.

Para a Carteira de Trabalho, os documentos necessários são: documento de identidade, CPF, comprovante de residência e certidão de nascimento ou casamento. Caso seja solicitada a segunda via do documento, é necessária a apresentação do Boletim de Ocorrência (BO) e o número da carteira anterior.

O horário do atendimento geralda Praça do Norte Shopping é das 10h às 19h. Além deste local, a solicitação dos documentos pode ser feita nas praças localizadas na Intendência do Garcia, que funciona das 8h às 12h e das 13h às 17h, e na Vila Itoupava, onde o atendimento geral é das 8h às 17h. Para a solicitação da Carteira de Trabalho é das 8h às 17h, de segunda a quinta.

Curtir isso: Curtir Carregando...