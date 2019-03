Governador Raimundo Colombo(PSD) realizou viagem sigilosa a Brasília, acompanhado do vice-governador Eduardo Pinho Moreira (PMDB). Foi solicitar “help” do presidente para socorrer as finanças do Estado. Recebeu a informação da equipe econômica de que o governo está no limite e que não há mais espaços para novos empréstimos. Temer garantiu apenas a liberação de R$ 800 milhões, sendo R$ 100 milhões para o Profisco e R$ 700 milhões para o Fundam.

Fonte: DIÁRIO CATARINENSE