Em reunião no Ministério da Infraestrutura, Fiesc propõe nova visão para a logística de SC

O presidente da Federação das Indústrias de Santa Catarina (Fiesc), Mario Cezar de Aguiar, apresentou ao secretário-executivo do Ministério da Infraestrutura, Marcelo Sampaio, proposta para uma nova forma de inserção de Santa Catarina no contexto logístico nacional, além de defender mais atenção ao estado na distribuição dos investimentos federais.

Acompanhado do gerente de assuntos de transporte, logística, meio ambiente e sustentabilidade, Egídio Martorano, o presidente chamou atenção para a necessidade de valorizar mais a indústria no planejamento:

“Foi um encontro de extrema importância, que marca uma virada de chave na logística de Santa Catarina, com uma nova visão, contemplando mais a indústria na matriz de transporte, colocando ela como propulsora do desenvolvimento econômico, com agregação de valor na produção”.

No encontro, a Fiesc mostrou que Santa Catarina é o primeiro estado em exportação de suínos e móveis do país, o segundo em madeiras, produtos cerâmicos, frangos, máquinas, aparelhos e materiais elétricos e o terceiro em papel.

“Santa Catarina tem o maior PIB per capita industrial do país. O planejamento logístico nacional precisar levar em conta a indústria diferenciada de nosso estado, que é esquecida quando os corredores logísticos definidos em Brasília focam apenas no transporte de commodities”, disse Aguiar.

A Fiesc propõe a realização estudo de viabilidade de um sistema intermodal para Santa Catarina, considerando a infraestrutura atual, os projetos ferroviários, rodoviários, aeroviários, portuários, a cabotagem e o potencial para o transporte hidroviário.

Curtir isso: Curtir Carregando...