Em diálogo positivo, Spaca Blu realiza visita a Prefeitura de Blumenau

Na manhã desta terça-feira, dia 21, membros da diretoria da Spaca Blu marcaram presença na Prefeitura de Blumenau. Em diálogo positivo, os gestores foram recepcionados pelo Prefeito Mário Hildebrandt e Marcelo Greuel, diretor geral do Gabinete do Prefeito. Já a Spaca contou com a participação do seu presidente Márcio Tillmann, seu diretor Evandro Estácio e o técnico Orlando Machado.

Em pauta, o presidente Márcio Tillmann falou sobre o trabalho realizado com mais de 150 jovens talentos e o Prefeito Mário Hildebrandt mostrou conhecimento sobre as atividades realizadas, além de proporcionar elogios importantes ao projeto. A Spaca Blu agradece a recepção e se mostra aberta a todos que quiserem agregar para o crescimento da equipe.

