Em comum acordo, Marcelo Mabília não é mais o técnico do Metropolitano

A diretoria do Clube Atlético Metropolitano comunica oficialmente que, em comum acordo, Marcelo Mabília não é mais o técnico do clube para a sequência do Campeonato Catarinense da Série A. Em breve, oficializaremos novidades quanto ao seu substituto no comando da equipe.

A diretoria, assim como membros da comissão técnica e atletas, agradece ao profissional por todos os serviços prestados no decorrer da sua passagem pelo clube. Mabília foi peça importante no título do Campeonato Catarinense da Série B 2018 e marcou o seu nome na história do Verdão do Vale. O seu conhecimento aliado à sua vivência no futebol, certamente deixará o seu legado no Verdão do Vale.

